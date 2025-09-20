Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 glückte dem VfB 07 Klötze I ein 2:1 (0:1)-Triumph über den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Klötze/MTU. Klötze – Salzwedel: Nachdem der VfB 07 Klötze I an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:1).

Gleich nach dem Anstoß schoss Eliah Samuel Riethmüller das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Das Gegentor konnten die Klötzer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Philipp Homeier den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

VfB 07 Klötze I Kopf an Kopf mit SV Eintracht Salzwedel 09 I – 1:1 in Minute 60

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Marius Mühl, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Klötzer zu entscheiden (80.). Die Klötzer haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

VfB 07 Klötze I: Reek – Gase, Gose (83. M. Dannies), Fuhrmann, M. Mühl, Homeier, Lehmann, Michel (86. Strauß), Banse, P. Dannies, Lange

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Krubert (35. Wazar Hasan), Riethmüller, Grabowski, Eisert, Müller, Licht, Nowak, Wulff, Stolz (61. Müller), Kreitz (46. Hentschel)

Tore: 0:1 Eliah Samuel Riethmüller (8.), 1:1 Philipp Homeier (60.), 2:1 Marius Mühl (80.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Edgar Brehmer, Daniel Fischer; Zuschauer: 149