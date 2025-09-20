Der VfB 07 Klötze I errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Klötze/MTU. Im Spiel zwischen Klötze und Salzwedel am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg für das Team aus Klötze.

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Eliah Samuel Riethmüller für Salzwedel traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Klötzer revanchieren: In Minute 60 wurde das Gegentor durch Philipp Homeier erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

1:1 im Duell zwischen VfB 07 Klötze I und SV Eintracht Salzwedel 09 I – 60. Minute

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Marius Mühl den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Klötze sicherte (80.). Der VfB 07 Klötze I hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

VfB 07 Klötze I: Reek – Lehmann, P. Dannies, Michel (86. Strauß), Gase, Lange, Fuhrmann, Gose (83. M. Dannies), M. Mühl, Homeier, Banse

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Wulff, Licht, Riethmüller, Eisert, Müller, Kreitz (46. Hentschel), Krubert (35. Wazar Hasan), Grabowski, Nowak, Stolz (61. Müller)

Tore: 0:1 Eliah Samuel Riethmüller (8.), 1:1 Philipp Homeier (60.), 2:1 Marius Mühl (80.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Edgar Brehmer, Daniel Fischer; Zuschauer: 149