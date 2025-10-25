Der VfB 07 Klötze I errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 96 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal II.

Klötze/MTU. Am Samstag konnte das Publikum im Geschwister-Scholl-Stadion ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Klötzer gewannen souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Kontrahenten aus Stendal.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Philipp Homeier für Klötze traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jannik Banse den Ball ins Netz (16.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

2:0 Vorsprung für VfB 07 Klötze I – 16. Minute

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Maurice Dannies kam rein für Marko Wißwedel und Lucas Kleinecke für Timm Müller. Auf der Gastseite sprangen Mohamed Amin Mohamed für Justin Kliche und Max Constantin Frötschner für Mattes Schreiber ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Pause, als Lucas Kleinecke den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (78.). Damit war der Triumph der Klötzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – 1. FC Lok Stendal II

VfB 07 Klötze I: Reek – P. Homeier (89. Wernecke), Wißwedel (46. M. Dannies), Maihack (65. P. Homeier), Lehmann, Lange, Banse (83. Strauß), P. Dannies, Gase, Fuhrmann, Müller (46. Kleinecke)

1. FC Lok Stendal II: Günther – Becker (80. Henning), Kovalov, Handge, Dzhurylo, Kliche (46. Mohamed), Friedebold, Borkenhagen (70. Schulze), Schreiber (65. Frötschner), Barrie, Elsner (82. Handge)

Tore: 1:0 Philipp Homeier (7.), 2:0 Jannik Banse (16.), 3:0 Lucas Kleinecke (78.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 96