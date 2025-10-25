Dem VfB 07 Klötze I glückte es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den 1. FC Lok Stendal II mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 96 Zuschauer waren live dabei.

Klötze/MTU. Die 96 Besucher des Geschwister-Scholl-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Klötzer besiegten die Gäste aus Stendal mit 3:0 (2:0) souverän.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Philipp Homeier für Klötze traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Klötzer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Jannik Banse der Torschütze (16.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

VfB 07 Klötze I führt nach 16 Minuten 2:0

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Maurice Dannies kam rein für Marko Wißwedel und Lucas Kleinecke für Timm Müller. Auf der Gastseite sprangen Mohamed Amin Mohamed für Justin Kliche und Max Constantin Frötschner für Mattes Schreiber ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das letzte Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Pause, als Lucas Kleinecke den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (78.). Damit war der Erfolg der Klötzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – 1. FC Lok Stendal II

VfB 07 Klötze I: Reek – Lange, Müller (46. Kleinecke), Lehmann, Wißwedel (46. M. Dannies), Gase, Fuhrmann, P. Homeier (89. Wernecke), Maihack (65. P. Homeier), Banse (83. Strauß), P. Dannies

1. FC Lok Stendal II: Günther – Kovalov, Barrie, Friedebold, Elsner (82. Handge), Handge, Schreiber (65. Frötschner), Becker (80. Henning), Borkenhagen (70. Schulze), Kliche (46. Mohamed), Dzhurylo

Tore: 1:0 Philipp Homeier (7.), 2:0 Jannik Banse (16.), 3:0 Lucas Kleinecke (78.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Mika Joris Hartung; Zuschauer: 96