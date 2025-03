Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der VfB 07 Klötze I vor 55 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Sieg gegen den Rossauer SV freuen.

Klötze/MTU. Die 55 Besucher des Geschwister-Scholl-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Klötzer schlugen das Team aus Rossau mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Torsten Felkel (Salzwedel) eine Gelbe Karte an die Gäste (68.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann schoss Rene Mangrapp mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (69.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

VfB 07 Klötze I führt mit 2:0 – Minute 86

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der Rossauer SV musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Jannik Banse (Klötze) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 2:0 verließen die Klötzer den Platz als Sieger. In Spielminute 86 handelte sich der Rossauer SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der VfB 07 Klötze I hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – Rossauer SV

VfB 07 Klötze I: Reek – Mühl, Lange, Banse, Gase, Wißwedel, Hetfleisch, Maihack (66. Homeier), Gose, Mangrapp, Landmann

Rossauer SV: Benecke – Wallmann, Ziems, Wilhelm, Brünicke, Neumann, Henel, Noack, Klein, Elling, Meyer (90. Schulze)

Tore: 1:0 Rene Mangrapp (69.), 2:0 Jannik Banse (86.); Schiedsrichter: Torsten Felkel (Salzwedel); Assistenten: Guido Eisenschmidt, Maik Gorka; Zuschauer: 55