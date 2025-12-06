Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 erzielten Erik Marco Lehmann und sein Team VfB 07 Klötze I gegen den SSV 80 Gardelegen II – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Klötze/MTU. Die 45 Besucher des Geschwister-Scholl-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Klötzer besiegten das Team aus Gardelegen mit 4:0 (1:0) deutlich.

Gleich nach Anpfiff schoss Philipp Homeier das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 80 Gardelegen II kassierte einmal Gelb (20.). Die Klötzer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Wieder war Homeier der Torschütze (56.).

Philipp Homeier kickt VfB 07 Klötze I in 2:0-Führung – Minute 56

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB 07 Klötze I musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der SSV 80 Gardelegen II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von André Stolle. Der Siegeszug der Klötzer brach nicht ab. Minute 64: Klötze traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Homeier ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Erik Marco Lehmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 ausbaute (75.). Damit war der Triumph der Klötzer entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SSV 80 Gardelegen II

VfB 07 Klötze I: Reek – Fuhrmann, Dannies, Wißwedel, Lange, Mühl, Gase, P. Homeier, P. Homeier, Lehmann (86. Maihack), Hetfleisch (75. Banse)

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Teßmer, Peters, Kurpiers, Lenz, Roitsch, Wulfänger, Wannagat, Reiner, Lübke, Bergener

Tore: 1:0 Philipp Homeier (6.), 2:0 Philipp Homeier (56.), 3:0 Philipp Homeier (64.), 4:0 Erik Marco Lehmann (75.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marcel Progan, Mattis Amft; Zuschauer: 45