Fußball-Landesklasse 1: Mit einem unfassbaren 8:0 (5:0) fegte die Mannschaft des SV Eintracht Salzwedel 09 I den SSV 80 Gardelegen II am Samstag vom Spielfeld.

Salzwedel/MTU. 8:0 (5:0) in Salzwedel: Ganze acht Bälle hat das Team von Tino Anacker, der SV Eintracht Salzwedel 09 I, am Samstag im Tor der Besucher aus Gardelegen untergebracht.

Gleich nach Spielstart schoss Luca Nowak das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Maximilian Eisert (12.).

SV Eintracht Salzwedel 09 I baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 12

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tino Anacker im gegnerischen Tor. Gian Grabowski traf in Minute 13, Nowak in Minute 17, Marius Wulff in Minute 40, Hishyar Wazar Hasan in Minute 52 und Nowak in Minute 79. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Nowak den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 8:0 erweiterte (88.). Damit war der Erfolg der Salzwedler entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SSV 80 Gardelegen II

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Wazar Hasan, Eisert (59. Krietsch), Kreitz, Burdack, Grabowski, Wulff, Stolz, Krubert (59. Thaute), Nowak, Hentschel

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Wulfänger, Osmers, Lübke, Wannagat, Bergener, Zausch (59. Houssemeddine), Steindorf, Wolter, Peters (46. Kuthe), Kurpiers

Tore: 1:0 Luca Nowak (2.), 2:0 Maximilian Eisert (12.), 3:0 Gian Grabowski (13.), 4:0 Luca Nowak (17.), 5:0 Marius Wulff (40.), 6:0 Hishyar Wazar Hasan (52.), 7:0 Luca Nowak (79.), 8:0 Luca Nowak (88.); Schiedsrichter: Marvin Marmulla (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Cedric Kahl; Zuschauer: 184