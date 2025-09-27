Fußball-Landesklasse 1: Der Heimbonus half dem TuS Wahrburg am Samstag nicht, als er sich vor 52 Zuschauern mit 1:3 (1:1) gegen den VfB 07 Klötze I geschlagen geben musste.

Stendal/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Stendaler Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem VfB 07 Klötze I verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:1).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Kevin Assmann für Wahrburg traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Stendaler konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Philipp Homeier der Torschütze (8.).

TuS Wahrburg und VfB 07 Klötze I – 1:1 in Minute 8

Unentschieden. Klötzes Maris Ludwig Maihack konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 6

Am Ende der Partie sollte es dem VfB 07 Klötze I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Homeier den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 verfestigte (90.+5). Damit war der Sieg der Klötzer gesichert. Die Stendaler sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – VfB 07 Klötze I

TuS Wahrburg: Schmidt – Assmann, Heyder, Schnee (89. Heim), Wennrich, Burghard, Köhn, Radelhof, Klipp, Weikert (69. Leppin), Schlegel (58. Salemski)

VfB 07 Klötze I: Reek – Gase, Fuhrmann, Michel, Dannies, Mühl, Banse (53. Maihack), Lehmann (58. Landmann), Homeier, Lange, Gose

Tore: 1:0 Kevin Assmann (7.), 1:1 Philipp Homeier (8.), 1:2 Maris Ludwig Maihack (65.), 1:3 Philipp Homeier (90.+5); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 52