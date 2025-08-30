Einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den TSV Brettin/Roßdorf I heimste der TuS Wahrburg am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Stendal/MTU. Wahrburg – Brettin/Roßdorf: Nachdem der TuS Wahrburg an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (0:1).

Maximilian Müller (TSV Brettin/Roßdorf I) netzte nach 28 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Stendaler revanchieren: In Minute 49 wurde das Gegentor durch Reinhold Schlegel erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

TuS Wahrburg und TSV Brettin/Roßdorf I – 1:1 in Minute 49

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Michael Ekkehard Schulz (Wahrburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Stendaler Elf erzielen (88.). In Spielminute 90 handelte sich der TuS Wahrburg noch eine Gelbe Karte ein. Der TuS Wahrburg hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – TSV Brettin/Roßdorf I

TuS Wahrburg: Schmidt – Schlegel, Rieke, Leppin (46. Schulz), Salemski, Heyder, Köhn (54. Hallmann), Radelhof, Klipp, Wennrich, Weikert

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Müller, Lindemann (57. Harzendorf), Schmahl, Tepper, Kniesche, Papke, Weinheimer (46. Papke), Feuerherdt (46. Zander), Lindemann, Dauter

Tore: 0:1 Maximilian Müller (28.), 1:1 Reinhold Schlegel (49.), 2:1 Michael Ekkehard Schulz (88.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Justin Haering, Marcel Progan; Zuschauer: 73