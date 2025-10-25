Fußball-Landesklasse 1: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 1:7 (0:3) verließ der TuS Wahrburg an diesem Wochenende den Sportplatz Wahrburg - Platz 1. Der Burger BC 08 I fuhr siegreich nach Hause.

Stendal/MTU. Auf dem Sportplatz Wahrburg - Platz 1 wurden die Fans des TuS Wahrburg am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sieben Bälle gingen Keeper Lukas Henschel durch die Lappen. Das Spiel endete 1:7 (0:3).

Gleich nach Anpfiff schoss Xaver Parpart das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (3.). Die Burger waren aber noch nicht fertig: In Minute 25 wurde ein weiteres Tor durch Denis Neumann erzielt.

25. Minute: TuS Wahrburg 0:2 im Hintertreffen

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Lukas Henschel. Pascal Thiede konnte in Minute 45+2 einnetzen, Vincent Schlitte in Minute 50 und Neumann legte in Minute 68 und 69 nach. Es lief nicht gut für den TuS Wahrburg. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 34 noch, die Ehre der Stendaler zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 6:1 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Luca Jannes Schulz den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:7 verfestigte (88.). Damit war der Sieg der Burger entschieden. In Spielminute 88 handelte sich der TuS Wahrburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – Burger BC 08 I

TuS Wahrburg: Henschel – Leppin (63. Schulz), Burghard, Heyder, Assmann, Wennrich (80. Mohamad Ababaker), Heim, Weikert, Schlegel, Klipp, Schnee

Burger BC 08 I: Klötzer – Rusche (55. Schulz), Schlitte, Grisgraber, Neumann (79. Lichtenberg), Parpart, Engel, Wehrmann, Jürgen, Thiede (55. Kersten), Saage (71. Baas)

Tore: 0:1 Xaver Parpart (3.), 0:2 Denis Neumann (25.), 0:3 Pascal Thiede (45.+2), 0:4 Vincent Schlitte (50.), 0:5 Denis Neumann (68.), 0:6 Denis Neumann (69.), 1:6 Pascal Wennrich (74.), 1:7 Luca Jannes Schulz (88.); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Elfi Schwander, Lucas Becker; Zuschauer: 39