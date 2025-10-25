In der Fußball-Landesklasse 1 kassierte der TuS Wahrburg am Wochenende eine bittere Pleite gegen den Burger BC 08 I und ging 1:7 (0:3) vom Platz.

Stendal/MTU. Auf dem Sportplatz Wahrburg - Platz 1 wurden die Fans des TuS Wahrburg am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sieben Bälle gingen Keeper Lukas Henschel ins Netz. Das Spiel endete 1:7 (0:3).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Xaver Parpart für Burg traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Denis Neumann den Ball ins Netz.

TuS Wahrburg gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 25

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Lukas Henschel musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Pascal Thiede konnte in Minute 45+2 einnetzen, Vincent Schlitte in Minute 50 und Neumann legte in Minute 68 und 69 nach. Es sah nicht gut aus für den TuS Wahrburg. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 34 noch, die Ehre der Stendaler zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 6:1 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Luca Jannes Schulz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:7 zu festigen (88.). In Spielminute 88 handelte sich der TuS Wahrburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – Burger BC 08 I

TuS Wahrburg: Henschel – Leppin (63. Schulz), Burghard, Schlegel, Klipp, Heyder, Assmann, Heim, Wennrich (80. Mohamad Ababaker), Schnee, Weikert

Burger BC 08 I: Klötzer – Parpart, Engel, Neumann (79. Lichtenberg), Schlitte, Rusche (55. Schulz), Saage (71. Baas), Wehrmann, Grisgraber, Thiede (55. Kersten), Jürgen

Tore: 0:1 Xaver Parpart (3.), 0:2 Denis Neumann (25.), 0:3 Pascal Thiede (45.+2), 0:4 Vincent Schlitte (50.), 0:5 Denis Neumann (68.), 0:6 Denis Neumann (69.), 1:6 Pascal Wennrich (74.), 1:7 Luca Jannes Schulz (88.); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Elfi Schwander, Lucas Becker; Zuschauer: 39