Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 glückte dem TuS Wahrburg ein 2:1 (0:1)-Triumph über den TSV Brettin/Roßdorf I.

Stendal/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der TuS Wahrburg nach einem klaren Rückstand den TSV Brettin/Roßdorf I mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Es waren bereits 28 Minuten des Spiels vergangen, als Maximilian Müller für Brettin/Roßdorf traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Brettiner konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Reinhold Schlegel der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

TuS Wahrburg und TSV Brettin/Roßdorf I – 1:1 in Minute 49

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Michael Ekkehard Schulz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Wahrburg sicherte (88.). In Spielminute 90 handelte sich der TuS Wahrburg noch eine Gelbe Karte ein. Der TuS Wahrburg sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – TSV Brettin/Roßdorf I

TuS Wahrburg: Schmidt – Heyder, Radelhof, Köhn (54. Hallmann), Klipp, Leppin (46. Schulz), Schlegel, Wennrich, Weikert, Salemski, Rieke

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Lindemann, Müller, Weinheimer (46. Papke), Feuerherdt (46. Zander), Schmahl, Papke, Kniesche, Dauter, Lindemann (57. Harzendorf), Tepper

Tore: 0:1 Maximilian Müller (28.), 1:1 Reinhold Schlegel (49.), 2:1 Michael Ekkehard Schulz (88.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Justin Haering, Marcel Progan; Zuschauer: 73