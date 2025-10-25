In der Fußball-Landesklasse 1 kassierte der TuS Wahrburg am Wochenende eine bittere Pleite gegen den Burger BC 08 I und ging 1:7 (0:3) vom Platz.

Stendal/MTU. Die 39 Beobachter auf dem Sportplatz Wahrburg - Platz 1 haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber TuS Wahrburg ein ernüchterndes 1:7 (0:3) einstecken musste.

Xaver Parpart (Burger BC 08 I) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Burger legten in der 25. Minute nach. Diesmal war Denis Neumann der Torschütze.

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Lukas Henschel. Pascal Thiede konnte in Minute 45+2 einnetzen, Vincent Schlitte in Minute 50 und Neumann legte in Minute 68 und 69 nach. Es sah nicht gut aus für den TuS Wahrburg. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 34 noch, die Ehre der Stendaler zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 6:1 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Luca Jannes Schulz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:7 zu erweitern (88.). In Spielminute 88 handelte sich der TuS Wahrburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – Burger BC 08 I

TuS Wahrburg: Henschel – Weikert, Klipp, Heyder, Wennrich (80. Mohamad Ababaker), Burghard, Heim, Schnee, Schlegel, Assmann, Leppin (63. Schulz)

Burger BC 08 I: Klötzer – Neumann (79. Lichtenberg), Thiede (55. Kersten), Saage (71. Baas), Rusche (55. Schulz), Parpart, Schlitte, Wehrmann, Engel, Grisgraber, Jürgen

Tore: 0:1 Xaver Parpart (3.), 0:2 Denis Neumann (25.), 0:3 Pascal Thiede (45.+2), 0:4 Vincent Schlitte (50.), 0:5 Denis Neumann (68.), 0:6 Denis Neumann (69.), 1:6 Pascal Wennrich (74.), 1:7 Luca Jannes Schulz (88.); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Elfi Schwander, Lucas Becker; Zuschauer: 39