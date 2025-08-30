Der TuS Wahrburg sicherte sich am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 2:1 (0:1)-Erfolg gegen den TSV Brettin/Roßdorf I.

Stendal/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat der TuS Wahrburg nach einem deutlichen Rückstand den TSV Brettin/Roßdorf I mit einem 2:1 (0:1) bezwungen.

Es waren bereits 28 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Maximilian Müller für Brettin/Roßdorf traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Brettiner konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Reinhold Schlegel der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

49. Minute TuS Wahrburg und TSV Brettin/Roßdorf I im Gleichstand – 1:1

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Michael Ekkehard Schulz, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Stendaler Team den Sieg zu bescheren (88.). In Spielminute 90 handelte sich der TuS Wahrburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Stendaler haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – TSV Brettin/Roßdorf I

TuS Wahrburg: Schmidt – Weikert, Wennrich, Radelhof, Köhn (54. Hallmann), Klipp, Schlegel, Salemski, Rieke, Leppin (46. Schulz), Heyder

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Müller, Feuerherdt (46. Zander), Papke, Lindemann (57. Harzendorf), Kniesche, Dauter, Lindemann, Tepper, Schmahl, Weinheimer (46. Papke)

Tore: 0:1 Maximilian Müller (28.), 1:1 Reinhold Schlegel (49.), 2:1 Michael Ekkehard Schulz (88.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Justin Haering, Marcel Progan; Zuschauer: 73