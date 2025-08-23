Dem TSV Brettin/Roßdorf I gelang es am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den Kreveser SV mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 110 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Brettin/MTU. Die 110 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Brettiner besiegten die Gäste aus Krevese mit 3:0 (1:0) souverän.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Frank Papke am Ende der ersten Halbzeit, als Laurens Lindemann für Brettin/Roßdorf traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Brettiner legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Gianni Schmahl der Torschütze (63.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

63. Minute: TSV Brettin/Roßdorf I liegt mit 2:0 vorne

26 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Maximilian Müller (Brettin/Roßdorf) den Ball über die Linie bringen (71.). Mit 3:0 verließen die Brettiner den Platz als Sieger. Die Gegner vom Kreveser SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Brettin/Roßdorf I rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Kreveser SV

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – L. Lindemann (58. Zander), Dauter, Kniesche, Weinheimer, Feuerherdt, L. Lindemann (75. J. C. Papke), Schmahl (87. Gronwald), J. Papke (62. Harzendorf), Müller, Tepper

Kreveser SV: Diezel – Nitzsche, Zimmermann, Pieper, Präbke, Rathke, Bergmann, Nölle, Wolligandt, Hannemann, Pieper

Tore: 1:0 Laurens Lindemann (42.), 2:0 Gianni Schmahl (63.), 3:0 Maximilian Müller (71.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Tim Polten; Zuschauer: 110