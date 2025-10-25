Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der TSV Brettin/Roßdorf I vor 80 Zuschauern über einen soliden 3:1 (0:0)-Erfolg gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I freuen.

Brettin/MTU. Brettin/Roßdorf – Salzwedel: Nachdem der TSV Brettin/Roßdorf I an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zückte eine Gelbe Karte an die Gäste (53.). Die Brettiner Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball neun Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (54.) von Justin Pascal Feuerherdt ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Salzwedlern eine unverhoffte Führung ein (54.). Die Brettiner legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Jeremy Feuerherdt der Torschütze (67.).

1:1 Ausgleich im Spiel TSV Brettin/Roßdorf I gegen SV Eintracht Salzwedel 09 I – 67. Minute

Unentschieden. Brettin/Roßdorfs Laurens Lindemann konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I steckte noch einmal Gelb ein.

Nur kurz darauf gelang es Lukas Matthäus, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (80.). Die Gegner vom SV Eintracht Salzwedel 09 I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Brettiner haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Lindemann, Dauter, Müller, Helm (48. J. C. Papke), Tepper, J. P. Feuerherdt, Schmahl (88. Harzendorf), Kniesche, J. Papke (61. Matthäus), J. Feuerherdt

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Weißbach (46. Horn), Nowak, Wulff, Heubach, Grabowski, Hentschel (69. Müller), Wazar Hasan (69. Gueta), Galkowski, Al Khelef, Eisert

Tore: 0:1 Justin Pascal Feuerherdt (54.), 1:1 Jeremy Feuerherdt (67.), 2:1 Laurens Lindemann (76.), 3:1 Lukas Matthäus (80.); Zuschauer: 80