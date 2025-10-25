Dem TSV Brettin/Roßdorf I glückte es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den SV Eintracht Salzwedel 09 I mit 3:1 (0:0) zu besiegen. 80 Zuschauer waren live dabei.

Brettin/MTU. Brettin/Roßdorf – Salzwedel: Nachdem der TSV Brettin/Roßdorf I an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zückte eine Gelbe Karte an die Gäste (53.). Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Brettiner Gastgeber bereit: Nach 53 torlosen Minuten, die zweite Halbzeit war gerade neun Minuten im Gange, da lenkte Justin Pascal Feuerherdt den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Salzwedlern unerwartet die Führung (54.). Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Jeremy Feuerherdt den Ball ins Netz (67.).

TSV Brettin/Roßdorf I Kopf an Kopf mit SV Eintracht Salzwedel 09 I – 1:1 in Minute 67

Unentschieden. Brettin/Roßdorfs Laurens Lindemann konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I kassierte noch einmal Gelb.

Nur kurz darauf gelang es Lukas Matthäus, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu festigen (80.). Die Gegner vom SV Eintracht Salzwedel 09 I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Brettin/Roßdorf I hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – J. Feuerherdt, Dauter, Tepper, Kniesche, J. Papke (61. Matthäus), Lindemann, J. P. Feuerherdt, Helm (48. J. C. Papke), Schmahl (88. Harzendorf), Müller

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Nowak, Weißbach (46. Horn), Wazar Hasan (69. Gueta), Heubach, Eisert, Wulff, Grabowski, Hentschel (69. Müller), Al Khelef, Galkowski

Tore: 0:1 Justin Pascal Feuerherdt (54.), 1:1 Jeremy Feuerherdt (67.), 2:1 Laurens Lindemann (76.), 3:1 Lukas Matthäus (80.); Zuschauer: 80