Dem TSV Brettin/Roßdorf I gelang es am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den Kreveser SV mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 110 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Brettin/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 110 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Brettiner setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Krevese durch.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Frank Papke vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Laurens Lindemann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (42.). Das zweite Tor konnten die Brettiner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Gianni Schmahl den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

TSV Brettin/Roßdorf I führt nach 63 Minuten 2:0

26 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Maximilian Müller (Brettin/Roßdorf) den Ball über die Linie bringen (71.). Mit 3:0 gingen die Brettiner als Sieger vom Platz. Die Gegner vom Kreveser SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Brettin/Roßdorf I rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Kreveser SV

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – J. Papke (62. Harzendorf), Schmahl (87. Gronwald), L. Lindemann (58. Zander), Tepper, L. Lindemann (75. J. C. Papke), Dauter, Feuerherdt, Müller, Kniesche, Weinheimer

Kreveser SV: Diezel – Rathke, Bergmann, Nölle, Hannemann, Nitzsche, Zimmermann, Pieper, Pieper, Wolligandt, Präbke

Tore: 1:0 Laurens Lindemann (42.), 2:0 Gianni Schmahl (63.), 3:0 Maximilian Müller (71.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Tim Polten; Zuschauer: 110