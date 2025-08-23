Dem TSV Brettin/Roßdorf I glückte es am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den Kreveser SV mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 110 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Brettin/MTU. Die 110 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Brettiner schlugen die Gäste aus Krevese mit 3:0 (1:0) souverän.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Frank Papke vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Laurens Lindemann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (42.). In der zweiten Halbzeit setzte Brettin/Roßdorf noch einen drauf: In Minute 63 wurde ein weiteres Tor durch Gianni Schmahl erzielt.

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

TSV Brettin/Roßdorf I mit 2:0 vorne – Minute 63

In Minute 71 fiel der finale Treffer der Partie. 26 Minuten nach der Pause gelang es Maximilian Müller, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (71.). Die Gegner vom Kreveser SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Brettin/Roßdorf I rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Kreveser SV

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Weinheimer, Dauter, L. Lindemann (58. Zander), L. Lindemann (75. J. C. Papke), Feuerherdt, Tepper, J. Papke (62. Harzendorf), Schmahl (87. Gronwald), Kniesche, Müller

Kreveser SV: Diezel – Pieper, Bergmann, Nitzsche, Zimmermann, Präbke, Rathke, Hannemann, Wolligandt, Nölle, Pieper

Tore: 1:0 Laurens Lindemann (42.), 2:0 Gianni Schmahl (63.), 3:0 Maximilian Müller (71.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Tim Polten; Zuschauer: 110