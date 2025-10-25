Der TSV Brettin/Roßdorf I errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 80 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Brettin/MTU. Im Spiel zwischen Brettin/Roßdorf und Salzwedel am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (0:0)-Erfolg für das Team aus Brettin/Roßdorf.

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Gäste (53.). Die Brettiner Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball neun Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (54.) von Justin Pascal Feuerherdt ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Salzwedlern eine unverhoffte Führung ein (54.). Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jeremy Feuerherdt den Ball ins Netz (67.).

1:1 im Duell zwischen TSV Brettin/Roßdorf I und SV Eintracht Salzwedel 09 I – 67. Minute

Unentschieden. Brettin/Roßdorfs Laurens Lindemann konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I kassierte noch einmal Gelb.

Nur vier Spielminuten darauf konnte Lukas Matthäus (Brettin/Roßdorf) den Ball über die Linie bringen (80.). Mit 3:1 gingen die Brettiner als Sieger vom Platz. Die Gegner vom SV Eintracht Salzwedel 09 I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Brettin/Roßdorf I hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Kniesche, J. Feuerherdt, Helm (48. J. C. Papke), Tepper, J. P. Feuerherdt, Lindemann, Dauter, J. Papke (61. Matthäus), Schmahl (88. Harzendorf), Müller

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Wazar Hasan (69. Gueta), Hentschel (69. Müller), Heubach, Grabowski, Eisert, Nowak, Weißbach (46. Horn), Al Khelef, Galkowski, Wulff

Tore: 0:1 Justin Pascal Feuerherdt (54.), 1:1 Jeremy Feuerherdt (67.), 2:1 Laurens Lindemann (76.), 3:1 Lukas Matthäus (80.); Zuschauer: 80