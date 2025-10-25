Der TSV Brettin/Roßdorf I erzielte am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 80 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:0)-Sieg gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Brettin/MTU. Brettin/Roßdorf – Salzwedel: Nachdem der TSV Brettin/Roßdorf I an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte eine Gelbe Karte an die Gäste (53.). Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Brettiner Gastgeber bereit: Nach 53 torlosen Minuten, die zweite Halbzeit war gerade neun Minuten im Gange, da lenkte Justin Pascal Feuerherdt den Ball ins eigene Tor und brachte den Salzwedlern unerwartet die Führung (54.). Die Brettiner legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Jeremy Feuerherdt der Torschütze (67.).

TSV Brettin/Roßdorf I und SV Eintracht Salzwedel 09 I – 1:1 in Minute 67

Unentschieden. Brettin/Roßdorfs Laurens Lindemann konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I kassierte noch einmal Gelb.

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Lukas Matthäus den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (80.). Damit war der Erfolg der Brettiner gesichert. Die Gegner vom SV Eintracht Salzwedel 09 I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Brettin/Roßdorf I sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – J. Papke (61. Matthäus), Kniesche, Lindemann, J. Feuerherdt, J. P. Feuerherdt, Müller, Helm (48. J. C. Papke), Dauter, Schmahl (88. Harzendorf), Tepper

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Heubach, Grabowski, Weißbach (46. Horn), Galkowski, Al Khelef, Wazar Hasan (69. Gueta), Eisert, Wulff, Nowak, Hentschel (69. Müller)

Tore: 0:1 Justin Pascal Feuerherdt (54.), 1:1 Jeremy Feuerherdt (67.), 2:1 Laurens Lindemann (76.), 3:1 Lukas Matthäus (80.); Zuschauer: 80