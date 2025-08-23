Der TSV Brettin/Roßdorf I errang am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 110 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den Kreveser SV.

Brettin/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 110 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Brettiner waren den Gästen aus Krevese mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Frank Papke vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Laurens Lindemann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (42.). Das zweite Tor konnten die Brettiner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Gianni Schmahl den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Minute 63: TSV Brettin/Roßdorf I mit 2:0 Vorsprung

26 Minuten nach der Pause konnte Maximilian Müller (Brettin/Roßdorf) den Ball über die Linie bringen (71.). Mit 3:0 gingen die Brettiner als Sieger vom Platz. Die Gegner vom Kreveser SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Brettin/Roßdorf I rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Kreveser SV

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Müller, L. Lindemann (58. Zander), Schmahl (87. Gronwald), Kniesche, Feuerherdt, Tepper, J. Papke (62. Harzendorf), Weinheimer, Dauter, L. Lindemann (75. J. C. Papke)

Kreveser SV: Diezel – Wolligandt, Rathke, Pieper, Bergmann, Pieper, Zimmermann, Nölle, Nitzsche, Präbke, Hannemann

Tore: 1:0 Laurens Lindemann (42.), 2:0 Gianni Schmahl (63.), 3:0 Maximilian Müller (71.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Tim Polten; Zuschauer: 110