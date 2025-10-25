Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der TSV Brettin/Roßdorf I vor 80 Fußballfans über einen soliden 3:1 (0:0)-Sieg gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I freuen.

Brettin/MTU. Im Spiel zwischen Brettin/Roßdorf und Salzwedel am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:1 (0:0)-Erfolg für das Team aus Brettin/Roßdorf.

Bevor das erste Tor fiel, zog eine Gelbe Karte an die Gäste (53.). Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Brettiner Gastgeber bereit: Nach 53 trefferlosen Minuten, die zweite Halbzeit war gerade neun Minuten im Gange, da lenkte Justin Pascal Feuerherdt den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Salzwedlern unerwartet die Führung (54.). Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jeremy Feuerherdt den Ball ins Netz (67.).

1:1 Ausgleich im Spiel TSV Brettin/Roßdorf I gegen SV Eintracht Salzwedel 09 I – Minute 67

Unentschieden. Brettin/Roßdorfs Laurens Lindemann konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Nur kurz darauf gelang es Lukas Matthäus, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (80.). Die Gegner vom SV Eintracht Salzwedel 09 I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Brettiner haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – J. P. Feuerherdt, J. Feuerherdt, Müller, Kniesche, J. Papke (61. Matthäus), Lindemann, Tepper, Helm (48. J. C. Papke), Dauter, Schmahl (88. Harzendorf)

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Nowak, Al Khelef, Wulff, Eisert, Heubach, Grabowski, Galkowski, Hentschel (69. Müller), Wazar Hasan (69. Gueta), Weißbach (46. Horn)

Tore: 0:1 Justin Pascal Feuerherdt (54.), 1:1 Jeremy Feuerherdt (67.), 2:1 Laurens Lindemann (76.), 3:1 Lukas Matthäus (80.); Zuschauer: 80