Der TSV Brettin/Roßdorf I errang am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 110 Zuschauern einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den Kreveser SV.

Brettin/MTU. Die 110 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Brettiner besiegten das Team aus Krevese mit 3:0 (1:0) souverän.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Frank Papke vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Laurens Lindemann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (42.). Die Brettiner legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Gianni Schmahl der Torschütze (63.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

TSV Brettin/Roßdorf I mit 2:0 vorne – 63. Minute

26 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Maximilian Müller (Brettin/Roßdorf) den Ball über die Linie bringen (71.). Mit 3:0 gingen die Brettiner als Sieger vom Platz. Die Gegner vom Kreveser SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Brettin/Roßdorf I rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Kreveser SV

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Schmahl (87. Gronwald), Müller, Weinheimer, J. Papke (62. Harzendorf), Feuerherdt, Tepper, L. Lindemann (75. J. C. Papke), Kniesche, L. Lindemann (58. Zander), Dauter

Kreveser SV: Diezel – Zimmermann, Pieper, Nitzsche, Bergmann, Nölle, Pieper, Präbke, Hannemann, Wolligandt, Rathke

Tore: 1:0 Laurens Lindemann (42.), 2:0 Gianni Schmahl (63.), 3:0 Maximilian Müller (71.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Tim Polten; Zuschauer: 110