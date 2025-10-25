Dem TSV Brettin/Roßdorf I glückte es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den SV Eintracht Salzwedel 09 I mit 3:1 (0:0) zu besiegen. 80 Zuschauer waren live dabei.

Brettin/MTU. Im Spiel zwischen Brettin/Roßdorf und Salzwedel am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (0:0)-Erfolg für die Gastgeber.

Bevor das erste Tor fiel, zog eine Gelbe Karte an die Gäste (53.). Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Brettiner Gastgeber bereit: Nach 53 torlosen Minuten, die zweite Spielhälfte war gerade neun Minuten im Gange, da lenkte Justin Pascal Feuerherdt den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Salzwedlern unerwartet die Führung (54.). Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Jeremy Feuerherdt den Ball ins Netz (67.).

Minute 67 TSV Brettin/Roßdorf I auf Augenhöhe mit SV Eintracht Salzwedel 09 I – 1:1

Unentschieden. Brettin/Roßdorfs Laurens Lindemann konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I steckte noch einmal Gelb ein.

Nach wenigen Momenten gelang es Lukas Matthäus, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (80.). Die Gegner vom SV Eintracht Salzwedel 09 I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Brettiner haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Müller, Schmahl (88. Harzendorf), J. Papke (61. Matthäus), J. Feuerherdt, J. P. Feuerherdt, Dauter, Lindemann, Helm (48. J. C. Papke), Kniesche, Tepper

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Eisert, Hentschel (69. Müller), Galkowski, Wulff, Nowak, Al Khelef, Heubach, Weißbach (46. Horn), Wazar Hasan (69. Gueta), Grabowski

Tore: 0:1 Justin Pascal Feuerherdt (54.), 1:1 Jeremy Feuerherdt (67.), 2:1 Laurens Lindemann (76.), 3:1 Lukas Matthäus (80.); Zuschauer: 80