Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der TSV Brettin/Roßdorf I vor 110 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den Kreveser SV freuen.

Brettin/MTU. Die 110 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Brettiner besiegten das Team aus Krevese mit 3:0 (1:0) souverän.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Frank Papke vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Laurens Lindemann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (42.). Die Brettiner legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Gianni Schmahl der Torschütze (63.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Minute 63: TSV Brettin/Roßdorf I mit 2:0 Vorsprung

Das finale Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Halbzeitpause, als Maximilian Müller den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (71.). Damit war der Erfolg der Brettiner entschieden. Die Gegner vom Kreveser SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Brettin/Roßdorf I rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Kreveser SV

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Schmahl (87. Gronwald), Dauter, Müller, Weinheimer, L. Lindemann (75. J. C. Papke), Tepper, Feuerherdt, Kniesche, L. Lindemann (58. Zander), J. Papke (62. Harzendorf)

Kreveser SV: Diezel – Nitzsche, Zimmermann, Rathke, Präbke, Pieper, Pieper, Bergmann, Hannemann, Nölle, Wolligandt

Tore: 1:0 Laurens Lindemann (42.), 2:0 Gianni Schmahl (63.), 3:0 Maximilian Müller (71.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Tim Polten; Zuschauer: 110