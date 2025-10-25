Dem TSV Brettin/Roßdorf I gelang es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den SV Eintracht Salzwedel 09 I mit 3:1 (0:0) zu besiegen. 80 Zuschauer waren live dabei.

Brettin/MTU. Brettin/Roßdorf – Salzwedel: Nachdem der TSV Brettin/Roßdorf I an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte eine Gelbe Karte an die Gäste (53.). Die Brettiner Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball neun Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (54.) von Justin Pascal Feuerherdt ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Salzwedlern eine unerwartete Führung ein (54.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Jeremy Feuerherdt (67.) erzielt wurde.

TSV Brettin/Roßdorf I Kopf an Kopf mit SV Eintracht Salzwedel 09 I – 1:1 in Minute 67

Unentschieden. Brettin/Roßdorfs Laurens Lindemann konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I steckte noch einmal Gelb ein.

Unmittelbar darauf gelang es Lukas Matthäus, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (80.). Die Gegner vom SV Eintracht Salzwedel 09 I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Brettiner haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Helm (48. J. C. Papke), J. Feuerherdt, Schmahl (88. Harzendorf), J. Papke (61. Matthäus), Kniesche, J. P. Feuerherdt, Tepper, Lindemann, Dauter, Müller

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Wulff, Wazar Hasan (69. Gueta), Grabowski, Nowak, Weißbach (46. Horn), Hentschel (69. Müller), Heubach, Eisert, Galkowski, Al Khelef

Tore: 0:1 Justin Pascal Feuerherdt (54.), 1:1 Jeremy Feuerherdt (67.), 2:1 Laurens Lindemann (76.), 3:1 Lukas Matthäus (80.); Zuschauer: 80