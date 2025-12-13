Fußball-Landesklasse 1: Der Heimbonus half dem SV Viktoria Uenglingen am Samstag nicht, als er sich vor 96 Fans mit 2:4 (0:2) gegen den TSV Brettin/Roßdorf I geschlagen geben musste.

Jeremy Papke (TSV Brettin/Roßdorf I) netzte 22 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Papke (28.) erzielt wurde.

28. Minute: SV Viktoria Uenglingen mit 0:2 im Rückstand

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Gianni Schmahl/Brettin/Roßdorf (47.), gefolgt von Björn Hunnius (SV Viktoria Uenglingen) in Minute 60 und Maximilian Müller (TSV Brettin/Roßdorf I) in Minute 68. Spielstand 4:1 für den TSV Brettin/Roßdorf I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Florian Henry Kreisel kam rein für Jann-Erik Paulsen. Auf der Gastseite sprangen Dustyn Harzendorf für Jeremy Feuerherdt und Lukas Matthäus für Fritz Kniesche ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter intervenieren. Der TSV Brettin/Roßdorf I musste einmal Gelb hinnehmen.

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Florian Henry Kreisel, den Ball ins Netz zu befördern (80.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Gegner vom TSV Brettin/Roßdorf I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – TSV Brettin/Roßdorf I

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – J. Hunnius, Paulsen (74. Kreisel), B. Hunnius, Bierstedt, S. Hunnius, C. Ahrendt, D. Ahrendt, Arndt, Pfeiffer, Jandt

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Tepper, Feuerherdt, Lindemann, Müller, Kniesche (74. Matthäus), Papke, Schmahl, Feuerherdt (73. Harzendorf), Dauter, Lindemann (87. Papke)

Tore: 0:1 Jeremy Papke (22.), 0:2 Jeremy Papke (28.), 0:3 Gianni Schmahl (47.), 1:3 Björn Hunnius (60.), 1:4 Maximilian Müller (68.), 2:4 Florian Henry Kreisel (80.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Samuel Michael, Maik Sturm; Zuschauer: 96