Fußball-Landesklasse 1: In der Partie am Samstag war der SV Viktoria Uenglingen gegenüber dem SV Medizin Uchtspringe machtlos und wurde mit 2:4 (0:3) vom Platz gefegt.

Stendal/MTU. Am Samstag haben sich der SV Viktoria Uenglingen und der SV Medizin Uchtspringe ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (0:3).

Nach nur 17 Minuten schoss Manuel Stoppa das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Uchtspringer legten in der 38. Minute nach. Diesmal war Gino-Luca Staykovski der Torschütze.

Tor Nummer drei schoss Marcel Brinkmann für Uchtspringe (44.). Die Partie blieb spannend. Florian Henry Kreisel traf für Uenglingen (64). Björn Hunnius traf für Uenglingen (90). Spielstand 3:2 für den SV Medizin Uchtspringe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Nur kurz darauf gelang es Brinkmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:4 zu festigen (90.+2). Der SV Viktoria Uenglingen rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – SV Medizin Uchtspringe

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Jandt, Herbst (46. Pieper), Kreisel, D. Ahrendt, C. Ahrendt, Arndt, B. Hunnius, Paulsen, Bierstedt, J. Hunnius

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Brinkmann, Adam (81. Wojahn), Schadow (71. Langer), Nabizade, Bosse, Staykovski, Stoppa (81. Kirchner), Klukas, Rostomyan (81. Lübke), Pagels

Tore: 0:1 Manuel Stoppa (17.), 0:2 Gino-Luca Staykovski (38.), 0:3 Marcel Brinkmann (44.), 1:3 Florian Henry Kreisel (64.), 2:3 Björn Hunnius (90.+1), 2:4 Marcel Brinkmann (90.+2); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Johann Eisfeld, Tim Polten; Zuschauer: 112