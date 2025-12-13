Der SV Viktoria Uenglingen hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den TSV Brettin/Roßdorf I mit 2:4 (0:2).

Stendal/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der SV Viktoria Uenglingen und der TSV Brettin/Roßdorf I am Samstag 2:4 (0:2) getrennt.

Nach gerade einmal 22 Minuten schoss Jeremy Papke das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Papke den Ball ins Netz (28.).

SV Viktoria Uenglingen liegt 0:2 im Rückstand – 28. Minute

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Gianni Schmahl/Brettin/Roßdorf (47.), gefolgt von Björn Hunnius (SV Viktoria Uenglingen) in Minute 60 und Maximilian Müller (TSV Brettin/Roßdorf I) in Minute 68. Spielstand 4:1 für den TSV Brettin/Roßdorf I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Florian Henry Kreisel wurde für Jann-Erik Paulsen eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Jeremy Feuerherdt für Dustyn Harzendorf und Fritz Kniesche für Lukas Matthäus den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der TSV Brettin/Roßdorf I kassierte einmal Gelb.

35 Minuten nach der Pause konnte Florian Henry Kreisel (Uenglingen) den Ball über die Linie bringen (80.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Gegner vom TSV Brettin/Roßdorf I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – TSV Brettin/Roßdorf I

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Arndt, Jandt, B. Hunnius, Pfeiffer, J. Hunnius, Paulsen (74. Kreisel), Bierstedt, D. Ahrendt, C. Ahrendt, S. Hunnius

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Feuerherdt (73. Harzendorf), Dauter, Lindemann, Schmahl, Kniesche (74. Matthäus), Feuerherdt, Müller, Papke, Lindemann (87. Papke), Tepper

Tore: 0:1 Jeremy Papke (22.), 0:2 Jeremy Papke (28.), 0:3 Gianni Schmahl (47.), 1:3 Björn Hunnius (60.), 1:4 Maximilian Müller (68.), 2:4 Florian Henry Kreisel (80.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Samuel Michael, Maik Sturm; Zuschauer: 96