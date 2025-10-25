Der SV Viktoria Uenglingen hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den SV Medizin Uchtspringe mit 2:4 (0:3).

SV Viktoria Uenglingen unterliegt auf dem heimischen Platz mit 2:4 gegen SV Medizin Uchtspringe

Stendal/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der SV Viktoria Uenglingen und der SV Medizin Uchtspringe am Samstag 2:4 (0:3) getrennt.

Manuel Stoppa (SV Medizin Uchtspringe) netzte 17 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Gino-Luca Staykovski den Ball ins Netz.

SV Viktoria Uenglingen liegt 0:2 zurück – 38. Minute

Tor Nummer drei schoss Marcel Brinkmann für Uchtspringe (44.). Die Partie blieb spannend. Florian Henry Kreisel traf für Uenglingen (64). Björn Hunnius traf für Uenglingen (90). Spielstand 3:2 für den SV Medizin Uchtspringe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Nur eine Minute darauf konnte Brinkmann (Uchtspringe) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:2 verließen die Uchtspringer den Platz als Sieger. Der SV Viktoria Uenglingen rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – SV Medizin Uchtspringe

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach – Herbst (46. Pieper), Jandt, Arndt, J. Hunnius, Paulsen, B. Hunnius, D. Ahrendt, Kreisel, C. Ahrendt, Bierstedt

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Pagels, Stoppa (81. Kirchner), Nabizade, Bosse, Brinkmann, Schadow (71. Langer), Klukas, Adam (81. Wojahn), Staykovski, Rostomyan (81. Lübke)

Tore: 0:1 Manuel Stoppa (17.), 0:2 Gino-Luca Staykovski (38.), 0:3 Marcel Brinkmann (44.), 1:3 Florian Henry Kreisel (64.), 2:3 Björn Hunnius (90.+1), 2:4 Marcel Brinkmann (90.+2); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Johann Eisfeld, Tim Polten; Zuschauer: 112