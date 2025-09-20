Der SV Viktoria Uenglingen erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 43 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen die SG Letzlingen / Potzehne.

Stendal/MTU. Die 43 Besucher auf dem Sportplatz Uenglingen haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Stendaler schlugen die Gäste aus Letzlingen / Potzehne mit 4:1 (2:1) souverän.

Gleich nach Spielstart kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Christian Müller-Bollenhagen das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Aber die Gardeleger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 34 wurde das Gegentor durch Jacob Engler erzielt.

Minute 34 SV Viktoria Uenglingen gleichauf mit SG Letzlingen / Potzehne – 1:1

John-Phillipp Hunnius traf für Uenglingen in Minute 45 und Christian Müller-Bollenhagen in Minute 87. Spielstand 3:1 für den SV Viktoria Uenglingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Hunnius, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 auszubauen (88.). In Spielminute 90 handelte sich der SV Viktoria Uenglingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Stendaler haben sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – SG Letzlingen / Potzehne

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – Jandt, Bierstedt, S. Hunnius, D. Ahrendt, Arndt (67. Dräger), C. Ahrendt, Pfeiffer, Müller-Bollenhagen, B. Hunnius, J. Hunnius

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Bock, Schulze, Grabau, Mertens, Daries, Bock, Engler, Wiegmann, Lamprecht

Tore: 1:0 Christian Müller-Bollenhagen (9.), 1:1 Jacob Engler (34.), 2:1 John-Phillipp Hunnius (45.+1), 3:1 Christian Müller-Bollenhagen (87.), 4:1 John-Phillipp Hunnius (88.); Zuschauer: 43