Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 85 Besuchern auf dem Sportplatz Uenglingen geboten. Die Stendaler setzten sich souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Gäste aus Liesten durch.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Fabian-Martin Jandt für Uenglingen traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Liesten musste einmal Gelb hinnehmen (29.). Die Stendaler waren aber noch nicht fertig: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Christian Müller-Bollenhagen erzielt.

Minute 38: SV Viktoria Uenglingen führt mit zwei Toren

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Liesten steckte noch einmal Gelb ein.Es sah nicht gut aus für den SV Liesten. In Minute 45 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Damian Ahrendt traf für Uenglingen in Minute 75. Spielstand 3:1 für den SV Viktoria Uenglingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 25

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Ahrendt den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 verfestigte (75.). Damit war der Sieg der Stendaler entschieden. In Spielminute 76 handelte sich der SV Liesten noch eine Gelbe Karte ein. Die Stendaler sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – SV Liesten

SV Viktoria Uenglingen: Rauschenbach (53. Kreisel) – Müller-Bollenhagen, J. Hunnius (73. S. Hunnius), Liestmann, Paulsen, Hesse (76. Bierstedt), Arndt, D. Ahrendt, Jandt, B. Hunnius (86. Herbst), Komrowski (60. C. Ahrendt)

SV Liesten: Gehrke – Subke, Glameyer, Mateev, Mateev, Glameyer, Hackfurt, Zurleit, Bastian, Kordus, Beutel

Tore: 1:0 Fabian-Martin Jandt (9.), 2:0 Christian Müller-Bollenhagen (38.), 2:1 Sebastian Grzegorz Kordus (45.), 3:1 Damian Ahrendt (75.), 4:1 Damian Ahrendt (75.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Marko Schmidt, Tim Slodowski; Zuschauer: 85