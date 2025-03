Stendal/MTU. Der SV Medizin Uchtspringe und der VfB 07 Klötze I haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 2:3 (1:3).

Michael Adam traf für den SV Medizin Uchtspringe in Minute 18 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Rico Gose (24.).

Minute 24 SV Medizin Uchtspringe und VfB 07 Klötze I im Gleichstand – 1:1

Tor Nummer drei schoss Frederic Lange für Klötze (32.). Es blieb spannend. Jannik Banse (Klötze) traf in Minute 42. Spielstand 3:1 für den VfB 07 Klötze I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

In Minute 61 fiel das letzte Tor der Partie. 16 Minuten nach Anpfiff gelang es Timo Kölsch, den Ball ins Netz zu befördern (61.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr.. Die Gegner vom VfB 07 Klötze I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – VfB 07 Klötze I

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Rothe (84. Wojahn), Rostomyan, Gerhardt, Bierstedt (89. Gronau), Mohamad Ababaker (70. Fielitz), Adam, Bosse, Wolter, Kölsch, Brinkmann

VfB 07 Klötze I: Schulte – Strauß, Sticherling, Banse, Müller, Gose, Dannies, Hetfleisch, Gase, Lange, Landmann (89. Fieker)

Tore: 1:0 Michael Adam (18.), 1:1 Rico Gose (24.), 1:2 Frederic Lange (32.), 1:3 Jannik Banse (42.), 2:3 Timo Kölsch (61.); Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Simon Friedrich, Jonathan Stern; Zuschauer: 136