Stendal/MTU. Am Samstag haben sich der SV Medizin Uchtspringe und der FSV Havelberg 1911 ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 7:4 (2:2).

Hassan Mohamad Ababaker (SV Medizin Uchtspringe) netzte 15 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Michael Adam (19.) erzielt wurde.

SV Medizin Uchtspringe mit 2:0 vorne – 19. Minute

Dann kamen die zurückliegenden Havelberger schließlich auch mal zum Zug: Julien Wollermann traf in der 25. Minute, gefolgt von Patrick Seidel (42.). Unentschieden. Die Uchtspringer schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Marcel Brinkmann traf in Minute 55 ein weiteres Mal, gefolgt von Florian Klukas und Adam (65., 71.). Die Havelberger blieben ihnen auf den Fersen. Christian Freye traf in der 73. Minute. Eine echte Bedrohung erwuchs den Uchtspringern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Brinkmann schoss und traf in der 76. Spielminute ein weiteres Mal. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Uchtspringer den Ball in der 83. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 6:4 für den SV Medizin Uchtspringe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 20

In der Nachspielzeit nutzte der SV Medizin Uchtspringe noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Manuel Stoppa (Uchtspringe) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 7:4 verließen die Uchtspringer den Platz als Sieger. In Spielminute 93 handelte sich der SV Medizin Uchtspringe noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Medizin Uchtspringe hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Medizin Uchtspringe – FSV Havelberg 1911

SV Medizin Uchtspringe: J. Ziesmann – S. Ziesmann, Adam, Klukas, Stoppa, Gerhardt (66. Bosse), Kirchner (80. Gohr), Mohamad Ababaker, Rostomyan (87. Gronau), Brinkmann, Wolter

FSV Havelberg 1911: Anykiienko – Schäfer (74. Palenga), Freye, Heidel, Seidel, Suljanovic, Stamer, Mathewes (66. Rosenfeldt), Przyborowski (46. Oppermann), Leppin, Wollermann

Tore: 1:0 Hassan Mohamad Ababaker (15.), 2:0 Michael Adam (19.), 2:1 Julien Wollermann (25.), 2:2 Patrick Seidel (42.), 3:2 Marcel Brinkmann (55.), 4:2 Florian Klukas (65.), 5:2 Michael Adam (71.), 5:3 Christian Freye (73.), 6:3 Marcel Brinkmann (76.), 6:4 (83.), 7:4 Manuel Stoppa (90.+1); Schiedsrichter: Christian Braun (Stendal); Assistenten: Björn Kleinschmidt, Mathis Bannier; Zuschauer: 76