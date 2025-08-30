Fußball-Landesklasse 1: Am vergangenen Samstag war der SV Liesten 22 gegenüber dem 1. FC Lok Stendal II machtlos und wurde mit 1:4 (1:1) vom Platz gefegt.

SV Liesten 22 unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:4 gegen 1. FC Lok Stendal II

Salzwedel/MTU. Das Spiel zwischen Liesten und Stendal ist mit einer deutlichen 1:4 (1:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Matvii Kovalov (1. FC Lok Stendal II) netzte elf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Stendaler konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Hannes Glameyer der Torschütze (19.).

SV Liesten 22 und 1. FC Lok Stendal II – 1:1 in Minute 19

Jasin Barrie traf für Stendal in Minute 62 und Lukas Pfeiffer in Minute 76. Spielstand 3:1 für den 1. FC Lok Stendal II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

In der 90. Minute gelang es Bertram Henning, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 zu erweitern (90.). Die Salzwedeler sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – 1. FC Lok Stendal II

SV Liesten 22: Kummert – Paul, Hackfurt (76. Häusler), Beck, H. Glameyer, Makowka (54. Bastian), V. B. Mateev (58. Saliho), Subke, Koneczek, Müller, H. Glameyer

1. FC Lok Stendal II: Günther – Becker, Dzhurylo (90. Merso Rasho), Kovalov, Schulze, Barrie (90. Handge), Borkenhagen, Matiiv, Frötschner (83. Schreiber), Handge (65. Henning), Pfeiffer

Tore: 0:1 Matvii Kovalov (11.), 1:1 Hannes Glameyer (19.), 1:2 Jasin Barrie (62.), 1:3 Lukas Pfeiffer (76.), 1:4 Bertram Henning (90.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Theo Wolter, Daniel Schlüter; Zuschauer: 103