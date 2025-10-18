Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 glückte dem SV Liesten 22 ein 3:2 (1:1)-Heimsieg über den TuS Wahrburg.

Salzwedel/MTU. Der SV Liesten 22 und der TuS Wahrburg haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (1:1).

Paul Langer (SV Liesten 22) netzte 14 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Kevin Assmann den Ball ins Netz.

SV Liesten 22 Kopf an Kopf mit TuS Wahrburg – 1:1 in Minute 42

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Richardt Klipp/Wahrburg (51.), gefolgt von Filip Branimirov Mateev (SV Liesten 22) in Minute 61. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

In Minute 67 fiel das letzte Tor der Partie. 22 Minuten nach der Pause gelang es Mateev, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Salzwedeler zu entscheiden (67.). Die Salzwedeler haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – TuS Wahrburg

SV Liesten 22: Fedea – Luckmann (87. Häusler), O. A. Czaplinski, Müller (90. Beck), Glameyer, F. B. Mateev, Zurleit (61. M. J. Czaplinski), Paul, Langer (62. Hackfurt), Bastian (59. Subke), V. B. Mateev

TuS Wahrburg: Henschel – Heim (67. Aslih), Klipp, Salemski, Rundstedt (67. Rieke), Radelhof, Heyder, Schnee, Burghard, Assmann, Schlegel

Tore: 1:0 Paul Langer (14.), 1:1 Kevin Assmann (42.), 1:2 Richardt Klipp (51.), 2:2 Filip Branimirov Mateev (61.), 3:2 Filip Branimirov Mateev (67.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Wielinski, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 55