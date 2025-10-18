Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 gelang dem SV Liesten 22 ein 3:2 (1:1)-Triumph über den TuS Wahrburg.

SV Liesten 22 holt sich engen Triumph gegen TuS Wahrburg mit 3:2

Salzwedel/MTU. Am Samstag haben sich der SV Liesten 22 und der TuS Wahrburg ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Nach gerade einmal 14 Minuten schoss Paul Langer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Kevin Assmann den Ball ins Netz.

SV Liesten 22 Kopf an Kopf mit TuS Wahrburg – 1:1 in Minute 42

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Richardt Klipp/Wahrburg (51.), gefolgt von Filip Branimirov Mateev (SV Liesten 22) in Minute 61. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

22 Minuten nach der Pause konnte Mateev (Liesten) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Salzwedeler Elf erzielen (67.). Die Salzwedeler sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Liesten 22 – TuS Wahrburg

SV Liesten 22: Fedea – F. B. Mateev, Glameyer, Müller (90. Beck), Langer (62. Hackfurt), Luckmann (87. Häusler), O. A. Czaplinski, V. B. Mateev, Paul, Bastian (59. Subke), Zurleit (61. M. J. Czaplinski)

TuS Wahrburg: Henschel – Schlegel, Radelhof, Assmann, Heyder, Rundstedt (67. Rieke), Klipp, Salemski, Schnee, Heim (67. Aslih), Burghard

Tore: 1:0 Paul Langer (14.), 1:1 Kevin Assmann (42.), 1:2 Richardt Klipp (51.), 2:2 Filip Branimirov Mateev (61.), 3:2 Filip Branimirov Mateev (67.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Rainer Wielinski, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 55