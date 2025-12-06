Der SV Eintracht Salzwedel 09 I unter Leitung von Trainer Tino Anacker feierte ein überlegenes Ergebnis über die SG Letzlingen / Potzehne mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Salzwedel/MTU. Die 140 Besucher auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzwedler schlugen das Team aus Letzlingen / Potzehne mit 5:0 (2:0) deutlich.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Hishyar Wazar Hasan das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SG Letzlingen / Potzehne steckte einmal Gelb ein (13.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Maximilian Eisert den Ball ins Netz.

SV Eintracht Salzwedel 09 I liegt in Minute 36 2:0 vorn

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I musste jetzt zweimal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tino Anacker im gegnerischen Tor. Wazar Hasan traf gleich mehrmals – in Minute 49 und 57. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 14

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Wazar Hasan den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 ausbaute (81.). Damit war der Sieg der Salzwedler entschieden. In Spielminute 82 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SG Letzlingen / Potzehne

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Nowak, Wulff (59. Horn), Al Khelef, Burdack, Eisert, Wazar Hasan (84. Koch), Riethmüller (77. Bertkow), Müller (30. Stolz), Hentschel, Kreitz

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Girmann, Krehl, Neumann (69. Klement), Mertens, Schulze, Mertens, Daries, Wiegmann, Bock, Pape (75. Schwarz)

Tore: 1:0 Hishyar Wazar Hasan (8.), 2:0 Maximilian Eisert (36.), 3:0 Hishyar Wazar Hasan (49.), 4:0 Hishyar Wazar Hasan (57.), 5:0 Hishyar Wazar Hasan (81.); Zuschauer: 140