Salzwedel/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I und der Möringer Sportverein am Samstag 8:5 (6:3) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Maximilian Eisert für Salzwedel traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Lucas Mayer den Ball ins Netz (11.).

SV Eintracht Salzwedel 09 I und Möringer Sportverein – 1:1 in Minute 11

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Salzwedler konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Maximilian Eisert traf in der 14. Spielminute zum zweiten Mal. Die Möringerer blieben ihnen auf den Fersen. Mit einem Doppelpack von Niklas Wendt zog der Möringer Sportverein e.V. an den Gegnern vorbei. Es wollte den Möringerern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Hishyar Wazar Hasan verschaffte seinem Team vier weitere Tore (29., 30., 40., 43.). Die Möringerer blieben ihnen auf den Fersen. Christopher Schilling schoss und traf in der 59. Minute. Gefährlich wurde es für die Salzwedler nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 7:4 aus. Ahmad Al Khelef traf in Spielminute 62. Die Möringerer blieben ihnen auf den Fersen. Paul Schönburg traf in Spielminute 74. Spielstand 7:5 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Philip Müller, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 8:5 zu erweitern (87.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (89.). Die Salzwedler sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Möringer Sportverein

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Rostin – Hentschel, Eisert, Wazar Hasan, Stolz (85. A. Müller), Nowak, Grabowski (67. Gille), Wulff (67. Bertkow), Burdack, P. Müller, Al Khelef

Möringer Sportverein: Bauer – Wendt, Mayer (46. Kuschmider), Kumpe, Schilling, Schönburg, Siegert, Dzierma, Bünnig, Bade, Eggert

Tore: 1:0 Maximilian Eisert (1.), 1:1 Lucas Mayer (11.), 2:1 Maximilian Eisert (14.), 2:2 Niklas Wendt (15.), 2:3 Niklas Wendt (16.), 3:3 Hishyar Wazar Hasan (29.), 4:3 Luca Nowak (30.), 5:3 Hishyar Wazar Hasan (40.), 6:3 Luca Nowak (43.), 6:4 Christopher Schilling (59.), 7:4 Ahmad Al Khelef (62.), 7:5 Paul Schönburg (74.), 8:5 Philip Müller (87.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Daniel Fischer, Julia Kopecki; Zuschauer: 186