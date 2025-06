Dem SV Eintracht Salzwedel 09 I gelang es am 26. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den 1. FC Lok Stendal II mit 4:1 (1:1) zu besiegen. 146 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Schon kurz nach Spielstart schoss Luca Nowak das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jasin Barrie den Ball ins Netz (20.).

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I steckte zweimal Gelb ein. Luca Nowak traf für Salzwedel in Minute 65 und Lukas Biermann in Minute 73. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 26

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Gian Grabowski den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 ausbaute (90.). Damit war der Triumph der Salzwedler gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – 1. FC Lok Stendal II

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Seehausen (78. Wazar Hasan), Stolz (65. Müller), Biermann, Eisert (46. Holtermann), Grabowski, Kreitz, Al Khelef, Nowak, Galkowski (46. Wulff), Licht

1. FC Lok Stendal II: Günther – Frötschner, Elsner, Kliche, Barrie, Mohamed, Handge (58. Wolff), Friedebold, Schulze, Schreiber (87. Sambou), Klautzsch (69. Lange)

Tore: 1:0 Luca Nowak (10.), 1:1 Jasin Barrie (20.), 2:1 Luca Nowak (65.), 3:1 Lukas Biermann (73.), 4:1 Gian Grabowski (90.); Schiedsrichter: Maximilian Presser (Magdeburg); Assistenten: Steffen Look, David Siegel; Zuschauer: 146