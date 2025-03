Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I vor 80 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den Rossauer SV freuen.

Salzwedel/MTU. Die 80 Besucher auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Salzwedler schlugen das Team aus Rossau mit 3:0 (1:0) souverän.

Maximilian Eisert (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte 16 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Salzwedel noch einen drauf: In Minute 51 wurde ein weiteres Tor durch Luca Nowak erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

In der 84. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der Rossauer SV kassierte zweimal Gelb.

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Nowak, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (88.). In Spielminute 88 handelte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Rossauer SV

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Galkowski, Biermann (65. Licht), Gille, Grabowski (57. Müller), Al Khelef, Eisert (75. Gose), Nowak, Stolz, Roth, Kreitz

Rossauer SV: Benecke – Noack, Hannemann, Worsch, Klein, Henel, Wilhelm, Ziems, Schröder, Brünicke, Wolligandt

Tore: 1:0 Maximilian Eisert (16.), 2:0 Luca Nowak (51.), 3:0 Luca Nowak (88.); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Danilo Babajew; Zuschauer: 80