Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I vor 186 Zuschauern über einen soliden 8:5 (6:3)-Erfolg gegen den Möringer Sportverein freuen.

Gleich nach dem Anstoß schoss Maximilian Eisert das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Lucas Mayer den Ball ins Netz (11.).

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Salzwedler legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Maximilian Eisert traf in Minute 14 ein weiteres Mal. So leicht ließen sich die Möringerer aber nicht abhängen. Mit einem Doppelpack von Niklas Wendt zog der Möringer Sportverein e.V. an den Gegnern vorbei. Es wollte den Möringerern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Hishyar Wazar Hasan verschaffte seinem Team vier weitere Tore (29., 30., 40., 43.). Die Möringerer blieben ihnen auf den Fersen. Christopher Schilling schoss und traf in der 59. Minute. Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Salzwedlern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Ahmad Al Khelef versenkte den Ball in der 62. Minute. Es wollte den Salzwedelern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Paul Schönburg versenkte den Ball in Spielminute 74. Spielstand 7:5 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Philip Müller den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 8:5 verfestigte (87.). Damit war der Erfolg der Salzwedler entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (89.). Die Salzwedler haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Möringer Sportverein

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Rostin – Eisert, P. Müller, Hentschel, Wazar Hasan, Stolz (85. A. Müller), Nowak, Wulff (67. Bertkow), Grabowski (67. Gille), Al Khelef, Burdack

Möringer Sportverein: Bauer – Bünnig, Eggert, Bade, Siegert, Mayer (46. Kuschmider), Schönburg, Dzierma, Wendt, Kumpe, Schilling

Tore: 1:0 Maximilian Eisert (1.), 1:1 Lucas Mayer (11.), 2:1 Maximilian Eisert (14.), 2:2 Niklas Wendt (15.), 2:3 Niklas Wendt (16.), 3:3 Hishyar Wazar Hasan (29.), 4:3 Luca Nowak (30.), 5:3 Hishyar Wazar Hasan (40.), 6:3 Luca Nowak (43.), 6:4 Christopher Schilling (59.), 7:4 Ahmad Al Khelef (62.), 7:5 Paul Schönburg (74.), 8:5 Philip Müller (87.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Daniel Fischer, Julia Kopecki; Zuschauer: 186