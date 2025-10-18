Salzwedel/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I und der Möringer Sportverein am Samstag 8:5 (6:3) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Maximilian Eisert für Salzwedel traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Lucas Mayer (11.) erzielt wurde.

SV Eintracht Salzwedel 09 I und Möringer Sportverein – 1:1 in Minute 11

Gleichstand. Die Salzwedler konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Maximilian Eisert versenkte den Ball in Spielminute 14 noch einmal. Es wollte den Salzwedelern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Mit einem Doppelpack von Niklas Wendt zog der Möringer Sportverein e.V. an den Gegnern vorbei. So leicht ließen sich die Salzwedler jedoch nicht unterkriegen. Hishyar Wazar Hasan verschaffte seinem Team vier weitere Tore (29., 30., 40., 43.). Die Möringerer blieben ihnen auf den Fersen. Christopher Schilling traf in der 59. Spielminute. Eine ernsthafte Bedrohung stellte das für die Salzwedler aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Ahmad Al Khelef traf in der 62. Spielminute. Die Möringerer nahmen aber nochmal Anlauf. Paul Schönburg schoss und traf in Spielminute 74. Spielstand 7:5 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Philip Müller, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 8:5 zu festigen (87.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (89.). Die Salzwedler sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Möringer Sportverein

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Rostin – Wulff (67. Bertkow), Grabowski (67. Gille), Burdack, Wazar Hasan, P. Müller, Nowak, Al Khelef, Hentschel, Stolz (85. A. Müller), Eisert

Möringer Sportverein: Bauer – Eggert, Dzierma, Bade, Bünnig, Schönburg, Mayer (46. Kuschmider), Siegert, Schilling, Kumpe, Wendt

Tore: 1:0 Maximilian Eisert (1.), 1:1 Lucas Mayer (11.), 2:1 Maximilian Eisert (14.), 2:2 Niklas Wendt (15.), 2:3 Niklas Wendt (16.), 3:3 Hishyar Wazar Hasan (29.), 4:3 Luca Nowak (30.), 5:3 Hishyar Wazar Hasan (40.), 6:3 Luca Nowak (43.), 6:4 Christopher Schilling (59.), 7:4 Ahmad Al Khelef (62.), 7:5 Paul Schönburg (74.), 8:5 Philip Müller (87.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Daniel Fischer, Julia Kopecki; Zuschauer: 186