Dem SV Eintracht Salzwedel 09 I glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den Möringer Sportverein mit 8:5 (6:3) zu besiegen. 186 Zuschauer waren live dabei.

Salzwedel/MTU. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I und der Möringer Sportverein haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 8:5 (6:3).

Gleich nach Anpfiff schoss Maximilian Eisert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (1.). Die Salzwedler konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Lucas Mayer der Torschütze (11.).

1:1 für SV Eintracht Salzwedel 09 I und Möringer Sportverein – Minute 11

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Salzwedler legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Maximilian Eisert versenkte den Ball in Spielminute 14 zum zweiten Mal. So einfach ließen sich die Möringerer nicht abhängen. Mit einem Doppelpack von Niklas Wendt zog der Möringer Sportverein e.V. an den Gegnern vorbei. Die Salzwedler nahmen aber nochmal Anlauf. Hishyar Wazar Hasan verschaffte seinem Team vier weitere Tore (29., 30., 40., 43.). Die Möringerer blieben ihnen auf den Fersen. Christopher Schilling schoss und traf in der 59. Spielminute. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Ahmad Al Khelef schoss und traf in Spielminute 62. Die Möringerer blieben ihnen auf den Fersen. Paul Schönburg versenkte den Ball in der 74. Minute. Spielstand 7:5 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Philip Müller, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 8:5 zu festigen (87.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (89.). Der SV Eintracht Salzwedel 09 I sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Möringer Sportverein

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Rostin – Wulff (67. Bertkow), Eisert, Grabowski (67. Gille), P. Müller, Nowak, Stolz (85. A. Müller), Hentschel, Al Khelef, Wazar Hasan, Burdack

Möringer Sportverein: Bauer – Bade, Schilling, Siegert, Bünnig, Eggert, Wendt, Dzierma, Mayer (46. Kuschmider), Kumpe, Schönburg

Tore: 1:0 Maximilian Eisert (1.), 1:1 Lucas Mayer (11.), 2:1 Maximilian Eisert (14.), 2:2 Niklas Wendt (15.), 2:3 Niklas Wendt (16.), 3:3 Hishyar Wazar Hasan (29.), 4:3 Luca Nowak (30.), 5:3 Hishyar Wazar Hasan (40.), 6:3 Luca Nowak (43.), 6:4 Christopher Schilling (59.), 7:4 Ahmad Al Khelef (62.), 7:5 Paul Schönburg (74.), 8:5 Philip Müller (87.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Daniel Fischer, Julia Kopecki; Zuschauer: 186