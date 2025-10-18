Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I vor 186 Zuschauern über einen soliden 8:5 (6:3)-Erfolg gegen den Möringer Sportverein freuen.

Salzwedel/MTU. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I und der Möringer Sportverein haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 8:5 (6:3).

Maximilian Eisert (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Lucas Mayer (11.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Eintracht Salzwedel 09 I gegen Möringer Sportverein – 11. Minute

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Salzwedler konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Maximilian Eisert schoss und traf in Spielminute 14 noch einmal. So leicht ließen sich die Möringerer aber nicht unterkriegen. Mit einem Doppelpack von Niklas Wendt zog der Möringer Sportverein e.V. an den Gegnern vorbei. Die Salzwedler blieben ihnen auf den Fersen. Hishyar Wazar Hasan verschaffte seinem Team vier weitere Tore (29., 30., 40., 43.). Die Möringerer blieben ihnen auf den Fersen. Christopher Schilling traf in der 59. Spielminute. Brenzlich wurde die Situation für die Salzwedler nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 7:4 aus. Ahmad Al Khelef traf in Spielminute 62. Die Möringerer nahmen aber nochmal Anlauf. Paul Schönburg traf in Minute 74. Spielstand 7:5 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Philip Müller (Salzwedel) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (87.). Mit 8:5 verließen die Salzwedler den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (89.). Der SV Eintracht Salzwedel 09 I sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Möringer Sportverein

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Rostin – Nowak, Eisert, P. Müller, Burdack, Hentschel, Wulff (67. Bertkow), Wazar Hasan, Stolz (85. A. Müller), Al Khelef, Grabowski (67. Gille)

Möringer Sportverein: Bauer – Mayer (46. Kuschmider), Schilling, Eggert, Siegert, Dzierma, Schönburg, Wendt, Kumpe, Bade, Bünnig

Tore: 1:0 Maximilian Eisert (1.), 1:1 Lucas Mayer (11.), 2:1 Maximilian Eisert (14.), 2:2 Niklas Wendt (15.), 2:3 Niklas Wendt (16.), 3:3 Hishyar Wazar Hasan (29.), 4:3 Luca Nowak (30.), 5:3 Hishyar Wazar Hasan (40.), 6:3 Luca Nowak (43.), 6:4 Christopher Schilling (59.), 7:4 Ahmad Al Khelef (62.), 7:5 Paul Schönburg (74.), 8:5 Philip Müller (87.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Daniel Fischer, Julia Kopecki; Zuschauer: 186