Der SV Eintracht Salzwedel 09 I erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 186 Fußballfans einen klaren 8:5 (6:3)-Sieg gegen den Möringer Sportverein.

Salzwedel/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintracht Salzwedel 09 I und der Möringer Sportverein ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 8:5 (6:3).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Maximilian Eisert für Salzwedel traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Salzwedler konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Lucas Mayer der Torschütze (11.).

SV Eintracht Salzwedel 09 I Kopf an Kopf mit Möringer Sportverein – 1:1 in Minute 11

Unentschieden. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Maximilian Eisert versenkte den Ball in Spielminute 14 zum zweiten Mal. Die Möringerer nahmen aber nochmal Anlauf. Mit einem Doppelpack von Niklas Wendt zog der Möringer Sportverein e.V. an den Gegnern vorbei. Die Salzwedler nahmen aber nochmal Anlauf. Hishyar Wazar Hasan verschaffte seinem Team vier weitere Tore (29., 30., 40., 43.). Die Möringerer nahmen aber nochmal Anlauf. Christopher Schilling schoss und traf in Minute 59. Brenzlich wurde es für die Salzwedler nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 7:4. Ahmad Al Khelef traf in Spielminute 62. Die Möringerer blieben ihnen auf den Fersen. Paul Schönburg schoss und traf in der 74. Minute. Spielstand 7:5 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Philip Müller (Salzwedel) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (87.). Mit 8:5 verließen die Salzwedler den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Möringer Sportverein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (89.). Der SV Eintracht Salzwedel 09 I sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – Möringer Sportverein

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Rostin – Hentschel, Burdack, Al Khelef, Wazar Hasan, Wulff (67. Bertkow), P. Müller, Eisert, Grabowski (67. Gille), Nowak, Stolz (85. A. Müller)

Möringer Sportverein: Bauer – Bünnig, Siegert, Mayer (46. Kuschmider), Bade, Kumpe, Wendt, Dzierma, Schilling, Schönburg, Eggert

Tore: 1:0 Maximilian Eisert (1.), 1:1 Lucas Mayer (11.), 2:1 Maximilian Eisert (14.), 2:2 Niklas Wendt (15.), 2:3 Niklas Wendt (16.), 3:3 Hishyar Wazar Hasan (29.), 4:3 Luca Nowak (30.), 5:3 Hishyar Wazar Hasan (40.), 6:3 Luca Nowak (43.), 6:4 Christopher Schilling (59.), 7:4 Ahmad Al Khelef (62.), 7:5 Paul Schönburg (74.), 8:5 Philip Müller (87.); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Daniel Fischer, Julia Kopecki; Zuschauer: 186