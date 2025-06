Dem SV Eintracht Salzwedel 09 I glückte es am 26. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den 1. FC Lok Stendal II mit 4:1 (1:1) zu besiegen. 146 Zuschauer waren live dabei.

Salzwedel/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 146 Besuchern auf dem Sportplatz Flora Pl. 1 geboten. Die Salzwedler waren den Gästen aus Stendal mit 4:1 (1:1) souverän überlegen.

Luca Nowak (SV Eintracht Salzwedel 09 I) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Salzwedler konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Jasin Barrie der Torschütze (20.).

1:1 Ausgleich im Spiel SV Eintracht Salzwedel 09 I gegen 1. FC Lok Stendal II – Minute 20

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I kassierte zweimal Gelb. Luca Nowak traf für Salzwedel in Minute 65 und Lukas Biermann in Minute 73. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 26

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Gian Grabowski (Salzwedel) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 4:1 gingen die Salzwedler als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – 1. FC Lok Stendal II

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Stolz (65. Müller), Grabowski, Licht, Galkowski (46. Wulff), Seehausen (78. Wazar Hasan), Al Khelef, Eisert (46. Holtermann), Biermann, Nowak, Kreitz

1. FC Lok Stendal II: Günther – Elsner, Kliche, Mohamed, Handge (58. Wolff), Schreiber (87. Sambou), Frötschner, Barrie, Klautzsch (69. Lange), Schulze, Friedebold

Tore: 1:0 Luca Nowak (10.), 1:1 Jasin Barrie (20.), 2:1 Luca Nowak (65.), 3:1 Lukas Biermann (73.), 4:1 Gian Grabowski (90.); Schiedsrichter: Maximilian Presser (Magdeburg); Assistenten: Steffen Look, David Siegel; Zuschauer: 146