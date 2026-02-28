Kantersieg für den SV Eintracht Salzwedel 09 I: Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen den SSV 80 Gardelegen II feiern. Vor 184 Zuschauern gewann das Team 8:0 (5:0).

Salzwedel/MTU. 8:0 (5:0) in Salzwedel: Ganze acht Bälle hat das Team von Tino Anacker, der SV Eintracht Salzwedel 09 I, am Samstag im Tor der Gäste aus Gardelegen untergebracht.

Gleich nach Anpfiff schoss Luca Nowak das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Maximilian Eisert (12.).

Minute 12: SV Eintracht Salzwedel 09 I führt mit zwei Toren

Der Siegeszug der Salzwedler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tino Anacker im gegnerischen Tor. Gian Grabowski traf in Minute 13, Nowak in Minute 17, Marius Wulff in Minute 40, Hishyar Wazar Hasan in Minute 52 und Nowak in Minute 79. Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 17

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Nowak, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 8:0 zu festigen (88.).

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel 09 I – SSV 80 Gardelegen II

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Krubert (59. Thaute), Kreitz, Nowak, Burdack, Hentschel, Stolz, Wulff, Grabowski, Eisert (59. Krietsch), Wazar Hasan

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Wolter, Steindorf, Osmers, Lübke, Wulfänger, Bergener, Zausch (59. Houssemeddine), Peters (46. Kuthe), Wannagat, Kurpiers

Tore: 1:0 Luca Nowak (2.), 2:0 Maximilian Eisert (12.), 3:0 Gian Grabowski (13.), 4:0 Luca Nowak (17.), 5:0 Marius Wulff (40.), 6:0 Hishyar Wazar Hasan (52.), 7:0 Luca Nowak (79.), 8:0 Luca Nowak (88.); Schiedsrichter: Marvin Marmulla (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Cedric Kahl; Zuschauer: 184