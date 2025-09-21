Kein Punktgewinn für SV 51 Langenapel: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 mit 1:2 (0:0) einen Misserfolg gegen den Rossauer SV einstecken.

Salzwedel/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Sascha Göpfert. Der Trainer von Langenapel musste seine Mannschaft bei einer 1:2 (0:0)-Niederlage gegen Rossau beobachten.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Christian Schulze, als Moritz Noack für Rossau traf und in Spielminute 69 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Patrick Henel (74.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

SV 51 Langenapel liegt 0:2 zurück – 74. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV 51 Langenapel kassierte einmal Gelb.

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Fabian Meyer (Langenapel) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Langenapel erzielen (90.). In Spielminute 92 handelte sich der SV 51 Langenapel noch eine Gelbe Karte ein. Die Salzwedeler sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – Rossauer SV

SV 51 Langenapel: Scholze – Peters, Roloff (85. Kamga Kamno), Roese (85. Osmy), Scheuner (59. Beneke), Neuling, Steding, Meyer, Bromann (65. Glaetzer), Stappenbeck (85. Pachur), Schulz

Rossauer SV: Benecke – Baik (90. Wilhelm), Hannemann (66. Elling), Brünicke, Ziems, Nowack, Henel, Wallmann, Rieger, Noack, Schröder

Tore: 0:1 Moritz Noack (69.), 0:2 Patrick Henel (74.), 1:2 Fabian Meyer (90.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Arian Noel Schütze, Maik Damm; Zuschauer: 102